Автодорога Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский включена в опорную сеть России

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что в 2022 году в рамках целевой госпрограммы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» полностью отремонтирован участок протяжённостью 13,9 км в Юрьев-Польском районе и участок в 2,7 км в Суздальском районе. Работы вела подрядная организация «ДСК «Трасса».

Приёмку ремонта проводил начальник отдела ГБУ «Владупрадор» Михаил Сочнев.

«На автодороге полностью заменён верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также укреплены обочины. Благодаря ремонту обеспечен безопасный и качественный маршрут межрегиональных и транзитных перевозок», – отметил Михаил Сочнев.

Ремонтные работы будут продолжены на других участках трассы.