Во Владимирской области в народной часовне-мемориале «Святково» пройдёт первое за 92 года богослужение

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15 октября в 12 часов в Крестовоздвиженском храме села Святково Кольчугинского района в первой в России народной часовне-мемориале Z в честь подвига российских воинов – участников специальной военной операции впервые с 1930 года состоится молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных. Принять участие в патриотическом мероприятии может любой желающий, либо добравшись самостоятельно на полноприводном автомобиле, либо прислав имя своего воина через социальную сель ВКонтакте.

За восстановление старинной Крестовоздвиженской церкви весной этого года взялись владимирские джиперы. Идея принадлежит историку Виталию Семёнову. Много лет он профессионально занимается архивным поиском и сам несколько раз бывал на Донбассе.

Инициатива появления часовни-мемориала Z поддержана администрацией Владимирской области, властями района, Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Госцентром, Кольчугинским благочинием.

Силами владимирских любителей бездорожья расчищены от мусора здание часовни и территория вокруг. В ближайших планах – противоаварийные работы, консервация и восстановление подъездных путей к храму.