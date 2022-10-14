Во Владимире бывшего директора МКП «ЖКХ» осудят за превышение полномочий

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Как сообщают прокуратура Владимирской области и региональное Следственное управление СКР России, на днях с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд уголовное дело по обвинению экс-директора МКП города Владимира «Жилищно-коммунальное хозяйство» в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 году дом №63 «в» по улице Большая Нижегородская был признан аварийным и подлежащим сносу, что не помешало директору, зная о техническом состоянии дома, заключить от имени возглавляемой ей организации договоры социального найма квартир.

В результате были нарушены права жильцов. Сама женщина вину не признала.

Ранее Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил иск прокурора, потребовавшего предоставить жильцам новые благоустроенные квартиры.