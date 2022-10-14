Прокуратура требует запретить экскурсии по Каменке

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Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местных жителей.

Установлено, что река Каменка не входит перечень внутренних водных путей, плавание по ней возможно исключительно на маломерных судах. Однако индивидуальный предприниматель проводит экскурсии по реке на пассажирском теплоходе «Заря», которое маломерным судном не является.

Администрацией предпринимателю направлена информация о необходимости прекращении проведения экскурсий на воде. Суздальской межрайонной прокуратурой в его адрес вносилось представление, однако до настоящего времени выявленные нарушения не устранены. Экскурсии до сих пор проводятся.

Как говорят в областной прокуратуре, выявленные факты создают угрозу причинения вреда водному объекту, жизни, здоровью и имуществу граждан, нарушают их право на благоприятную окружающую среду.

Прокурором в Суздальский районный суд направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя со дня вступления решения суда в законную силу, прекратить плавание по Каменке на пассажирском теплоходе.