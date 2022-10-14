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Происшествия14 октября 2022 8:37

В Коврове на железнодорожном вокзале полицейские задержали грабителя

Мужчина отобрал телефон у человека и попытался скрыться
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, к полицейским, дежурившим на вокзале станции Ковров, обратился 57-летний житель Владимирской области.

Мужчина рассказал, что находился на территории терминала, когда к нему подошел неизвестный молодой человек и попросил телефон, чтобы выйти в интернет. Владимирец передал незнакомцу гаджет, а через несколько минут попросил его назад. Однако парень забрал аппарат и пошел в сторону выхода из вокзала.

Тогда потерпевший понял, что не сможет вернуть телефон сам, а потому поспешил к полицейским. Те просмотрели записи с камер наблюдения и быстро вычислили подозреваемого, которого тут же задержали. Им оказался 30-летний ковровчанин.

В настоящее время по данному факту дознаватели Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», расследование продолжается.