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Общество14 октября 2022 7:46

Владимирских мобилизованных начали отправлять на спецоперацию

Их проводил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграмма АВО. Автор Исаак Ландауэр

фото из телеграмма АВО. Автор Исаак Ландауэр

На спецоперацию начали отправлять владимирских мобилизованных. В церемонии принял участие губернатор Александр Авдеев. По его словам, на месте опытные инструкторы должны провести с мобилизованными итоговую подготовку в условиях, близких к боевым.

- Провожал их на перроне. Поговорили. Настрой боевой. Курят, шутят, подбадривают друг друга, обсуждают, кто в чём силён и на каком участке будет особенно полезен. Это уже не сотни мужчин из разных точек области, а коллектив хороших товарищей, - отметил в соцсетях глава региона.

Вдогонку обещают отправить груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и УАЗ.