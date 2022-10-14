Владимирских мобилизованных начали отправлять на спецоперацию

фото из телеграмма АВО. Автор Исаак Ландауэр

На спецоперацию начали отправлять владимирских мобилизованных. В церемонии принял участие губернатор Александр Авдеев. По его словам, на месте опытные инструкторы должны провести с мобилизованными итоговую подготовку в условиях, близких к боевым.

- Провожал их на перроне. Поговорили. Настрой боевой. Курят, шутят, подбадривают друг друга, обсуждают, кто в чём силён и на каком участке будет особенно полезен. Это уже не сотни мужчин из разных точек области, а коллектив хороших товарищей, - отметил в соцсетях глава региона.

Вдогонку обещают отправить груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и УАЗ.