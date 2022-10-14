Во Владимирской области выявлено 125 случаев заболевания сальмонеллезом

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Сальмонеллез – широко распространенная инфекция, вызываемая различными серологическими вариантами бактерий рода Salmonella.

Во Владимирской области характерна общая тенденция к снижению показателя заболеваемости. Так в январе-сентябре этого года выявлено 125 случаев заболевания сальмонеллезом (9,31 на 100 тыс. населения), что не превышает среднемноголетнего показателя 16,92 на 100 тысяч населения.

Основными источниками сальмонеллезной инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимыми источниками возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи.

Человек также может быть источником инфекции. Наибольшую опасность сальмонеллез представляет для детей раннего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Инфицированный человек (особенно бессимптомный носитель) представляет особую опасность в том случае, если он имеет отношение к приготовлению и раздаче пищи, а также продаже пищевых продуктов.