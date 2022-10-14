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Происшествия14 октября 2022 7:08

В Суздальском районе три человека пострадали в столкновении двух машин

Авария произошла в четвертом часу ночи 14 октября на трассе Р-132 «Золотое кольцо»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 03.35 на 265 километре федеральной трассы Р-132 20-летний водитель «Лады» четырнадцатой модели, ехавший со стороны Иваново в сторону Владимира, врезался в автомашину «ГАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате столкновения водитель легковушки, а также двое его 18-летних пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.