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Происшествия14 октября 2022 7:02

В Судогодском районе в ДТП на М-7 два человека погибли и трое получили травмы

Авария случилась на Южном обходе Владимира в третьем часу ночи 14 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 02.30 на 206 километре федеральной трассы М-7 52-летний водитель грузовика «КамАЗ», ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением. В результате большегруз сперва врезался в металлический отбойник, разграничивающий потоки, а затем ударился в попутный легковой автомобиль «Фольсваген» под управлением мужчины 1991 года рождения.

В результате столкновения 40 и 18-летний пассажиры легковой машины скончались на месте происшествия. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла в больницу еще троих пассажиров — 1967, 1970 и 1985 годов рождения.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.