Лесные доходы Владимирской области выросли на 8 процентов

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Доходы Владимирской области за использование лесов в первом полугодии этого года составили около 195,3 млн рублей. Для сравнения в прошлом году этот показатель был равен почти 180 млн рублей, сообщил директор филиала Рослесинфорга «Мослеспроект» Алексей Григорьев.

Увеличились объемы поступлений в федеральный бюджет. С января по июнь 2021 года регион направил в государственную казну порядка 159 млн рублей, когда в этом году за этот же период доходы составили чуть больше 174,8 млн рублей.

«Самым доходным направлением региона в области лесного хозяйства, - почти 70% от общего числа доходов, стала заготовка древесины. Порядка 22% принесли осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых. Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов на землях лесного фонда пополнили бюджеты всех уровней примерно на 3%», - добавил Алексей Григорьев.

Всего регионы Центрального федерального округа за первое полугодие 2022 года направили в консолидированный бюджет страны более 4,7 млрд рублей. Это на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Общие доходы регионов Российской Федерации за использование лесов с января по июнь составили около 36,7 млрд руб. – почти на 10% больше, чем в 2021 году.