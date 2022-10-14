Во Владимирской области 14 октября коронавирус подтвержден у 175 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

36 случаев в Ковровском, 35 - во Владимире, 26 - в Муромском, 13 - в Юрьев-Польском, 11 - в Кольчугинском, по 8 заболевших в Вязниковском, Суздальском и Киржачском районах, 7 - в Меленковском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 5 заболевших в Гороховецком и Селивановском районах, 4 - в Камешковском, 2 - в Александровском, 1 - в Петушинском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 175229 случаев заболевания (48595 сл. в г. Владимире, 18987 сл. в Муромском, 20638 сл. в Ковровском, 6253 сл. в Петушинском, 8511 сл. в Кольчугинском, 10816 сл. в Александровском, 7159 сл. в Юрьев-Польском, 15429 сл. в Гусь-Хрустальном, 1709 сл. в Судогодском, 3528 сл. в Собинском, 1887 сл. в г. Радужный, 5726 сл. в Киржачском, 3985 сл. в Камешковском, 3233 сл. в Гороховецком, 4491 сл. в Меленковском, 5924 сл. в Вязниковском, 6085 сл. в Суздальском, 2273 сл. в Селивановском).