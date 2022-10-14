На Южном обходе Владимира трассы М-7 случилось ДТП с пострадавшим

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 191 километре федеральной трассы М-7 «Волга» около 04.20 произошло столкновение двух автомобилей.

В результате один человек оказался зажат в кабине легковушки, его деблокировали сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области, а также подразделение поисково-спасательного отряда.

В настоящее время по факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, информация уточняется. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 сотрудников экстренных служб на пяти спецмашинах.