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Общество14 октября 2022 6:09

Владимирская область закупит новые легковые автомобили для 12 районных больниц

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Владимирская область закупит новые легковые автомобили для 12 районных больниц. Обновление автопарка предусмотрено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Торги объявлены уже на этой неделе, раньше запланированного срока.

33 машины поступят в 33-й регион ориентировочно в конце марта 2023 года: по 4 автомобиля получат Кольчугинская, Петушинская, Собинская, Гусь-Хрустальная районные больницы и Муромская городская больница №3, по три – Камешковская и Суздальская районные больницы, по две – Киржачская и Ковровская районные больницы, по одной – Гороховецкая, Юрьев-Польская и Селивановская районные больницы.

Транспорт предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных препаратов. Все автомобили будут брендированы: с логотипом «Служба здоровья», названием и телефоном медицинской организации на бортах.