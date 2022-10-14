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Владимирская область закупит новые легковые автомобили для 12 районных больниц. Обновление автопарка предусмотрено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Торги объявлены уже на этой неделе, раньше запланированного срока.

33 машины поступят в 33-й регион ориентировочно в конце марта 2023 года: по 4 автомобиля получат Кольчугинская, Петушинская, Собинская, Гусь-Хрустальная районные больницы и Муромская городская больница №3, по три – Камешковская и Суздальская районные больницы, по две – Киржачская и Ковровская районные больницы, по одной – Гороховецкая, Юрьев-Польская и Селивановская районные больницы.

Транспорт предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных препаратов. Все автомобили будут брендированы: с логотипом «Служба здоровья», названием и телефоном медицинской организации на бортах.