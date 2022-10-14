Во Владимире семьи мобилизованных не будут платить за детский сад

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13 октября опубликовали постановление за подписью временно исполняющего полномочия главы города Александра Максимова, которое расширяет перечень льготников, освобожденных от платы за посещение детьми муниципальных детских садов.

Теперь семьи мобилизованных не будут платить за детские сады (если ребенок ходит в садик без пропусков целый месяц, то набегает около 4 тысяч рублей). Для оформления льготы необходимо обратиться к заведующему детского сада. Постановление вступило в силу с 1 октября.

Напомним, что ранее депутаты горсовета проголосовали за бесплатные завтраки или обеды для школьников.

В свою очередь, губернатор Александр Авдеев установил для членов семей мобилизованных целый ряд мер поддержки, которые будут действовать весь период прохождения военной службы.