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Происшествия13 октября 2022 14:07

Во Владимирской области задержано 29 человек, находившихся в розыске

Таковы результаты операции «Розыск»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на территории региона проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

В ходе проведения операции полицейским удалось установить местонахождение 29 человек, разыскиваемых за совершение преступлений. Также удалось задержать двух граждан на территории стран СНГ, разыскиваемых владимирскими полицейскими.

Кроме того, было установлено местонахождение еще 13 человек, которые ранее были заявлены в розыск, как без вести пропавшие.