В Лакинске прокуроры обнаружили разбитую автомобильную дорогу

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Собинского района проведена проверка соблюдения законодательства в части безопасности дорожного движения.

Сотрудники прокуратуры выезжали на улицу 10 Октября вместе с представителями районного отдела ГИБДД, и установили, что дорога вдоль дома №2 находится в плохом состоянии. Дорожное покрытие оказалось негодно для проезда, всюду имеются неровности и просадка грунта, причем в некоторых местах выбоины оказались длиной в три метра при глубине в 15 сантиметров.

Все это создает опасность для жизни и здоровья водителей и пассажиров, в связи с чем прокуратура обратилась в Собинский городской суд с иском к администрации Лакинска, потребовав внести объект в план ремонта дорог и провести все необходимые работы.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.