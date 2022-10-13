Во Владимирской области наблюдается большая нехватка охотинспекторов

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин, одним из основных проблемных вопросов его ведомства является вопрос с низкой штатной численностью. В целом в региональной Госохотинспекции трудятся 38 сотрудников, из которых лишь 14 человек работают непосредственно «на земле» - систематически выходят в рейды и ловят браконьеров.

При этом федеральные требования таковы, что на один муниципальный район должно быть не меньше трех охотинспекторов, но пока все упирается в другую проблему — недостаток финансирования.

Тем не менее, в год охотинспекторы Владимирской области составляют от 350 до 450 административных протоколов за нарушение правил охоты, и выявляют по несколько десятков фактов браконьерства. К сожалению, из 21 направленного в адрес МВД материала лишь два дошли до суда, так как нелегальные охотники установлены не были.