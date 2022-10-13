Во Владимирской области ежегодно случается до 90 ДТП с участием лосей

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В Госохотинспекции Владимирской области отметили, что в регионе животные страдают не только от болезней, но и от дорожно-транспортного травматизма. Особенно часто ДТП происходят с участием лосей. Последний случай со сбитым лосем случился 13 октября в Судогодском районе.

- В год случается от 70 до 90 таких ДТП. Чаще всего сбивают лосей, но в 5 процентах случаев под машины попадают олени и кабаны, - рассказал Валерий Куфтин. - Мы анализируем данные о времени и местах аварий и направляем материалы в дорожные службы для установки соответствующих знаков и барьеров, но уследить удается не за всем, иногда происходят случаи со смертельным исходом для водителей.

К сожалению, один такой случай имел место в минувшем году — водитель легковушки сбил лося и погиб.

- Если попали в такую ситуацию, ни в коем случае не нужно уезжать — следует вызвать сотрудников ГИБДД и Госохотинспекции. Убытки покроет страховая компания, установлена цена в 80 тысяч рублей, - объяснил Валерий Куфтин. Что касается туш погибших животных, то их в обязательном порядке утилизируют.