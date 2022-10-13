Директор молодежного центра в Радужном нанес администрации ущерб в 1,9 миллиона рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Собинском городском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении директора муниципального «Молодежного спортивно-досугового центра» в Радужном. Он виновен в причинении имущественного ущерба.

Занимая должность директора молодежного центра, мужчина с января 2013 по декабрь 2019 года без разрешения и уведомления собственника имущества – администрации ЗАТО г. Радужный предоставил предпринимателю в безвозмездное пользование помещения центр и находящееся в нем имущество. Этим он причинил особо крупный ущерб, так как учреждение не получало прибыли от сдачи помещений и имущества в аренду, а за коммунальные услуги платило.

В суде свою вину подсудимый не признал. Однако ему дали 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных бюджетных учреждениях культуры на 2 года.

Также были удовлетворены гражданские иски администрации ЗАТО г. Радужный молодежного центра. В пользу администрации был взыскан имущественный ущерб в сумме 1 178 324 рублей, в пользу центра - 788 760 рублей.