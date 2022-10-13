В Коврове открыт Центр оказания помощи семьям мобилизованных граждан

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12 октября на базе Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения (улица Октябрьская, 9) открылся еще один центр оказания помощи семьям мобилизованных граждан. Он работает по будням с 8.00 до 17.00.

Обращения граждан принимают специалисты по социальной защите, представители администрации города, банков, службы судебных приставов. В Центре работают психологи, юристы. Вопросы оказания гуманитарной помощи помогают решить волонтёры. В день открытия помощь получили 4 семьи, две из которых – жители Ковровского района. Семьи получили для своих детей игрушки, канцелярские товары и наборы для творчества. Выданы продуктовые наборы, одежда и обувь для детей. Также граждане получили консультации по вопросам кредитных каникул и приостановления исполнительных листов по существующей задолженности. За помощью можно обратиться как лично, так и по телефону: 8(49232)2-52-60. Кроме того, специалисты будут выезжать на дом.

Центры помощи семьям мобилизованных также работают во Владимире, в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Муромском, Петушинском, Судогодском и Суздальском районах.