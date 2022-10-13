Жителя Владимира приговорили к реальному сроку за пьяное вождение

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Владимира. Он признан виновным в "управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение в аналогичного преступления". Ранее мужчине назначалось наказание в виде обязательных работ.

Как сообщает областная прокуратура, вечером 11 мая мужчина, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля марки «MITSUBISHI LANCER». У дома № 106 по ул. Горького его остановили сотрудники ГИБДД. В ходе освидетельствования было установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила допустимые показания более чем в 6 раз.

Государственный обвинитель с учетом большой общественной опасности и повторного совершения преступления просил приговорить виновного к реальному сроку с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Однако суд с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил штраф в размере 60 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Владимирская прокуратурой подала апелляционное представление, которое Владимирским областным судом удовлетворено. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.