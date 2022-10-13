Житель Собинского района до смерти забил табуреткой своего знакомого

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Собинский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

Установлено, что в мае текущего года мужчина пришел в гости к своему знакомому в общежитие в города Собинка, где они стали вместе выпивать. Через некоторое время к ним в комнату зашла женщина, с которой потерпевший, по мнению осужденного, разговаривал грубо.

На этой почве между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый ударил своего знакомого кулаком в лицо, и тот упал на пол. Но на этом он не остановился - взял табуретку и начал бить приятеля по голове. Поскольку табуретка сломалась, он взял другую и продолжил наносить удары по голове, туловищу, рукам, что привело к смерти, сообщает областная прокуратура.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.