Во Владимире во время субботника планируют вывезти 400 тонн мусора

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В субботу, 15 октября, во Владимире пройдет не только всероссийский день бега, но и общегородской осенний субботник. Осенняя генеральная уборка пройдет не только в центре Владимира, в парках и скверах, но и в спальных районах, на выездах из города, в зеленых зонах и возле водоемов.

Управление ЖКХ и управляющие организации организуют субботники во дворах многоквартирных домов. Коллективы ряда предприятий и организаций будут убирать закрепленные территории накануне, в формате «санитарных пятниц». По данным мэрии, готовность принять участие в осенней уборке областного центра подтвердили более 600 предприятий и организаций, а это около 25 тысяч человек.

Чиновники обещают обеспечить волонтеров необходимым инвентарем, перчатками, мешками для мусора. Вывозить мусор будут более 200 машин. Конечно же, у мэрии столько нет своей техники, часть привлекут от сторонних предприятий и организаций. По предварительным оценкам, предстоит убрать 350-400 тонн опавшей листвы, сухих веток и прочего мусора.