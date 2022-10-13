За победу в конкурсе три детских сада Владимира получили в подарок песочницу

фото городского управления образования

12 октября в «Патриаршем саду» были подведены итоги городского конкурса «Город детства». Он проводится среди дошкольных и общеобразовательных учреждений Владимира. Его главная цель - улучшение внешнего облика города, благоустройство территории образовательных учреждений, формирование экологического мировоззрения подрастающего поколения.

В этом году в конкурсе участвовали 42 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений областной столицы. Одни проекты стали путеводителем по сказочным территориям детства, другие - предлагали образовательные маршруты, третьи - сделали акцент на экологическое воспитание подрастающего поколения.

Победителями конкурса среди детских дошкольных учреждений (по одному от каждого района города) стали детский сад № 12 (Ленинский район), детский сад № 62 (Фрунзенский район) и детский сад № 22 (Октябрьский район).

Среди общеобразовательных учреждений победителем признан лицей интернат № 1.

Помимо дипломов, лучшие детские сады получили подарочные сертификаты на игровое оборудование (песочницу), а лицею-интернату вручили сертификат на приобретение саженца кедра.