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Общество13 октября 2022 8:59

За победу в конкурсе три детских сада Владимира получили в подарок песочницу

А лицей интернат №1 получил сертификат на приобретение саженца кедра
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото городского управления образования

фото городского управления образования

12 октября в «Патриаршем саду» были подведены итоги городского конкурса «Город детства». Он проводится среди дошкольных и общеобразовательных учреждений Владимира. Его главная цель - улучшение внешнего облика города, благоустройство территории образовательных учреждений, формирование экологического мировоззрения подрастающего поколения.

В этом году в конкурсе участвовали 42 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений областной столицы. Одни проекты стали путеводителем по сказочным территориям детства, другие - предлагали образовательные маршруты, третьи - сделали акцент на экологическое воспитание подрастающего поколения.

Победителями конкурса среди детских дошкольных учреждений (по одному от каждого района города) стали детский сад № 12 (Ленинский район), детский сад № 62 (Фрунзенский район) и детский сад № 22 (Октябрьский район).

Среди общеобразовательных учреждений победителем признан лицей интернат № 1.

Помимо дипломов, лучшие детские сады получили подарочные сертификаты на игровое оборудование (песочницу), а лицею-интернату вручили сертификат на приобретение саженца кедра.