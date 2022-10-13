В Судогодском районе на Южном объезде столкнулись две фуры

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На Южном объезде Владимира в Судогодском районе произошло очередное ДТП. Столкнулись две фуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Столкновение двух тяжелых грузовиков закончилось тем, что в одной из фур заблокировало пострадавшего водителя. На его деблокировку выехали представители пожарно-спасательной части №53.

Надо сказать, что на Южном объезде регулярно происходят ДТП с участием дальнобойщицких фур. Более того, региональные и муниципальные чиновники жалуются, что грузовики оказывают серьезную нагрузку на дорогу, из-за чего дорожное полотно на Южном объезде оставляет желать лучшего. Многие водители ждут, что после открытия М-12 часть фур переберется на платную дорогу. А дорожники займутся ремонтом "южки".