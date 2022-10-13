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Общество13 октября 2022 8:07

Таможня во Владимире конфисковала 240 пачек памперсов из Турции

И передала их органам соцзащиты областного центра
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Владимирские таможенники передали 240 конфискованных детских подгузников в городской центр социального обслуживания населения.

Незадекларированные гигиенические изделия были выявлены в ходе проверки груза из Турции. Фактические количество товара превышало заявленное в декларации, и груз в итоге задержали. Однако уничтожать как санкционные продукты не стали, а поделились памперсами с теми, кому они реально нужны.

«По решению суда детские подгузники были конфискованы и обращены в федеральную собственность, - пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Владимирской таможни Елена Турыгина. - На товар есть документы, подтверждающие его качество и безопасность. Поэтому было принято решение о безвозмездной передаче памперсов во Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения для нуждающихся детей».