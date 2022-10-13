В администрации города Владимира появился новый заместитель главы

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Иногда они возвращаются снова. Именно так можно сказать про назначение Евгения Михайлова на должность заместителя главы администрации города Владимира. Наши источники в мэрии подтвердили данное назначение, сказав, что чиновник будет курировать в администрации вопросы ЖКХ, транспорта и экологии.

В последнее время Евгений Михайлов занимал должность директора МКУ "Благоустройство", так что далеко от мэрии не уходил. А вообще, в начале 10-х годов XXI века он уже работал в управлении ЖКХ города Владимира и даже возглавлял его с 2012 года. Правда, в 2014 году он покинул пост, написав заявление по собственному желанию.

До этого он также работал в различных коммунальных структурах. Он был руководителем жилищно-коммунального отдела завода «Электроприбор», главным инженером МУП «Жилищник», директором МУП «ЖРЭП-4».