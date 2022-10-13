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Происшествия13 октября 2022 7:30

Заместителя главы администрации Петушинского района оставили под стражей до 12 ноября

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 октября Октябрьский районный суд Владимира рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей заместителю главы администрации Петушинского района Александру Безлепкину.

Он обвиняется в том, что являясь должностным лицом лично получил от предпринимателя взятку в крупном размере. Сторона защиты полагала возможным изменить ранее избранную меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Срок содержания под стражей обвиняемого Безлепкина продлили на 30 суток, то есть по 12 ноября включительно.