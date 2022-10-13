С начала частичной мобилизации владимирским общественникам поступило больше 350 обращений

фото ОНФ по Владимирской области

С начала частичной мобилизации в Народный фронт по Владимирской области поступило больше 350 обращений. 70 случаев общественники взяли в работу. Остальные – консультация по тем либо иным вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации. Благодаря работе ОНФ, 13 человек, которые, как выяснилось, были мобилизованы ошибочно, возвращены домой или получили отсрочку.

- Через социальные сети к нам обратились родственники мобилизованного 36-летнего жители Владимирской области. Его отправили в воинскую часть Коврова без проведения медкомиссии, хотя мужчина жаловался на плохое самочувствие. Выяснилось, что у него случился рецидив паховой грыжи, - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Наталья Палаткина.

Из воинской части мужчину на операцию отправили в Нижний Новгород, но там отказали в операции и вернули мобилизованного. Общественники связались с администрацией Владимирской области, региональным военным комиссаром. Мужчину вернули домой и назначили ему военно-врачебную комиссию. Сейчас он получил отсрочку и готовится к операции.