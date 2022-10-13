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Общество13 октября 2022 7:06

С начала частичной мобилизации владимирским общественникам поступило больше 350 обращений

Благодаря ОНФ, 13 мобилизованных по ошибке вернулись домой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ОНФ по Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

С начала частичной мобилизации в Народный фронт по Владимирской области поступило больше 350 обращений. 70 случаев общественники взяли в работу. Остальные – консультация по тем либо иным вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации. Благодаря работе ОНФ, 13 человек, которые, как выяснилось, были мобилизованы ошибочно, возвращены домой или получили отсрочку.

- Через социальные сети к нам обратились родственники мобилизованного 36-летнего жители Владимирской области. Его отправили в воинскую часть Коврова без проведения медкомиссии, хотя мужчина жаловался на плохое самочувствие. Выяснилось, что у него случился рецидив паховой грыжи, - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Наталья Палаткина.

Из воинской части мужчину на операцию отправили в Нижний Новгород, но там отказали в операции и вернули мобилизованного. Общественники связались с администрацией Владимирской области, региональным военным комиссаром. Мужчину вернули домой и назначили ему военно-врачебную комиссию. Сейчас он получил отсрочку и готовится к операции.