Во Владимирской области 13 ноября коронавирус подтвержден у 216 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 октября лабораторно подтверждено 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

61 случай во Владимире, 34 - в Ковровском, 20 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Муромском, 16 - в Кольчугинском, 15 - в Киржачском, 11 - в Гороховецком, 7 - в Александровском, по 6 случаев в Камешковском и Вязниковском районах, 5 - в Юрьев-Польском, по 4 заболевших в Меленковском и Суздальском районах, 3 - в Селивановском, по 2 - в Петушинском и Собинском районах, по 1 - в Судогодском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 175054 случая заболевания (48560 сл. в г. Владимире, 18961 сл. в Муромском, 20602 сл. в Ковровском, 6252 сл. в Петушинском, 8500 сл. в Кольчугинском, 10814 сл. в Александровском, 7146 сл. в Юрьев-Польском, 15423 сл. в Гусь-Хрустальном, 1709 сл. в Судогодском, 3528 сл. в Собинском, 1887 сл. в г. Радужный, 5718 сл. в Киржачском, 3981 сл. в Камешковском, 3228 сл. в Гороховецком, 4484 сл. в Меленковском, 5916 сл. в Вязниковском, 6077 сл. в Суздальском, 2268 сл. в Селивановском).