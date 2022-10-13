Во Владимирской области обновят 11 поселковых автобусных остановок

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в настоящее время ГУП «ДСУ-3» занимается обновлением 11 остановок общественного транспорта, четыре из которых уже восстановлены на трассе «станция Сеньково — Никологоры- Степанцево — Симонцево» в Вязниковском районе. Находятся они в поселке Октябрьский, в деревне Воронино, а также в деревне Сысоево. Еще одну остановку восстановили на трассе «Никологоры- Харино- Шатнево» того же района.

Здесь поставили пять новых павильонов со скамейками и урнами, а также установили пандусы и оборудовали подъездные карманы и подходы к остановкам.

В Меленковском районе остановки восстановили на четырех трассах: «Драчево-бутылицы-Меленки» у деревни Иватино, на шоссе «Меленки-Ляхи-репино-Мишино-Орлово-Муром» у деревни Григорово, на дороге «Касимов-Муром — Нижний Новгород» возле деревни Тургенево и на трассе «Меленки-Ляхи-Тургенево» у деревни Новенькая. Также в скором времени начнутся работы по обновлению остановки у деревни Кулаки на трассе «Осинки-Кудрино».

Здесь появились или появятся шесть павильонов с пандусами, посадочными площадками и заездными карманами.

Срок окончания всех работ — конец октября 2022 года.