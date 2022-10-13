В Петушках сгорел дотла отечественный легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.09 диспетчеры Петушинского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящих «Жигулях» в райцентре рядом с домом №5 по улице Полевой проезд.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда легковушка горела по всей площади. Пожарные локализовали и ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего.