Военного хирурга из Владимирской области отказались мобилизовать из-за брони

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Авдеев разобрался в ситуации с не мобилизованным военным хирургом из Александрова. Напомним, что мужчина хотел пойти добровольцем в зону СВО и обратился в военкомат, где ему отказали. Выяснилось, что работодатель оформил на него бронь.

- Военный комиссар Александровского района оперативно нашёл героя этой истории, а военный комиссар области поговорил с ним, убедился, что намерение пойти служить по-прежнему в силе. С работодателем уже ведутся переговоры, скоро все препятствия будут сняты. Параллельно идёт подбор должности в соответствии со специальностью врача. Спасибо коллегам за оперативную работу. А самому доктору выражаю благодарность за патриотический пример. Горжусь твёрдой жизненной позицией нашего земляка, - написал в социальных сетях Авдеев.