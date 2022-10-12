Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2022 13:37

В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован пожар в деревенском доме

Происшествие случилось утром 12 октября в поселке Иванищи
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сведения о горящем жилом доме в поселке Иванищи на улице Первомайская, 6, поступили диспетчерам пожарной охраны в 10.33.

На место ЧП были направлены 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда внутри одноэтажного деревянного дома наблюдался густой дым. Пожарные пробрались внутрь и локализовали пламя, не дав ему перейти на все строение. Вскоре пожар был ликвидирован на площади 21 квадратный метр, сгорели вещи и часть внутренней отделки. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.