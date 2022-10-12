На четыре музея Владимирской области выделили больше 14 миллионов рублей

фото с сайта департамента культуры Владимирской области

В этом году впервые в рамках нацпроекта «Культура» проходят мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев. В частности, началось техническое оснащение учреждений.

В первый год реализации этого направления новое музейное оборудование для выставочной деятельности и хранения музейных фондов на сумму свыше 14 миллионов рублей из федерального бюджета получают четыре муниципальных музея — Гусь-Хрустальный историко-художественный, Вязниковский историко-художественный, историко-краеведческий Ковровского района и Ковровский историко-мемориальный. В три первых учреждения оборудование уже поступило и было установлено.

Во всех трёх музеях, уже в рамках областной субсидии, разрабатываются концепции музейных экспозиций. Специалисты готовят проектно-сметную документацию и создают современную визуализацию музейного пространства. На эти работы из областного бюджета выделено в общей сложности около 11,5 миллионов рублей.

Кроме того, Покровскому краеведческому музею из бюджетов всех уровней выделены субсидии - около 2,7 миллиона рублей на реконструкцию и капитальный ремонт. На эти средства отремонтировали крышу музея, расположенного в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения.