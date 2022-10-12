В Гусь-Хрустальном районе сельский чиновник осужден за халатность

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор заведующему отделом по земельным вопросам, благоустройству и делам ГО ЧС и пожарной безопасности администрации поселка Золотково. Его обвиняли в преступной халатности.

Судом установлено, что еще в 2015 году межведомственная комиссия приняла решение о признании дома №1 по улице 40 лет Октября поселка Золотково непригодным для проживания.

Вместе с тем, аварийным и подлежащим сносу этот дом признали лишь спустя шесть лет, и только после вмешательства прокуратуры. Собственно, ее материалы проверки и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

В результате жильцы не смогли попасть ни в одну из госпрограмм по расселению, не смогли вовремя получить новые квартиры или компенсации за жилье.

Сам чиновник вину признал. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.