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Общество12 октября 2022 12:15

В Меленковском районе до конца года построят два новых ФАПа

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента здравоохранения

фото департамента здравоохранения

В этом году в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в Меленковском районе, в деревнях Адино и Кулаки, введут в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты.

Строительные работы уже начались. Стоимость объектов - около 26 миллионов рублей. К концу года их построят, в начале 2023 пролицензируют и летом откроют.

Современные ФАПы оснастят самым современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов ждут в обоих населенных пунктах. В деревне Адино проживает около 400 человек, в деревне Кулаки - более 250.