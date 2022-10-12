В Меленковском районе до конца года построят два новых ФАПа

фото департамента здравоохранения

В этом году в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в Меленковском районе, в деревнях Адино и Кулаки, введут в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты.

Строительные работы уже начались. Стоимость объектов - около 26 миллионов рублей. К концу года их построят, в начале 2023 пролицензируют и летом откроют.

Современные ФАПы оснастят самым современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи. Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов ждут в обоих населенных пунктах. В деревне Адино проживает около 400 человек, в деревне Кулаки - более 250.