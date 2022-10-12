Владимирский боксер завоевал "бронзу" чемпионата России

фото департамента физкультуры и спорта

В Чите состоялся чемпионат России по боксу среди мужчин 19-40 лет. До участия в соревнованиях было допущено 337 боксёров из 64-х регионов страны. Владимирскую область на этом чемпионате представляли два боксёра.

Владимир Стрыгин в весовой категории до 63,5 кг провёл 4 поединка. В трех из них он одержал победу, в полуфинале уступил Габилу Мамедову, ставшему победителем чемпионата. Владимир Стрыгин таким образом занял третье место. Он получил сертификат на 125 тысяч рублей.

Рамазан Дадаев выступал в весовой категории до 92 кг. Он провёл два боя. Уже во втором поединке встретился с Муслимом Гаджимагомедовым, которому уступил решением судей. Муслим Гаджимагомедов стал победителем чемпионата. А Рамазан Дадаев занял пятое место.