Вадима Минаева оставили в составе избирательной комиссии Владимирской области

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Центризбирком России предложил назначить членами Избирательной комиссии Владимирской области Вадима Минаева и Нину Ульеву. Данная процедура была проведена после того, как истек срок полномочий нынешнего состава облизбиркома, работавшего с 2017 года. По мнению членов ЦИК, что Вадим Минаев, что Нина Ульева обладают достаточно серьезным опытом, чтобы назначит их вновь.

"Педагог по образованию, Вадим Минаев уже 10 лет занимает должность председателя Избирательной комиссии Владимирской области. Свою работу в избирательной системе региона он начал в 2008 году. 11 лет посвятила выборам Нина Ульева: сначала она возглавила ТИК Камешковского района Владимирской области, а в 2012 году впервые была избрана секретарем региональной избирательной комиссии", написано в телеграм-канале ЦИК России.