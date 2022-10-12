В Собинке местный житель убил приятеля из-за личного конфликта

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Собинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве своего приятеля.

Суд установил, что в мае минувшего года подсудимый, его друг и бывшая девушка друга сидели в комнате одного из собинских общежитий, где принимали спиртное.

Во время разговора друг высказал негативное отношение к своей бывшей девушке и их общему ребенку, чем разозлил подсудимого. Поэтому тот сперва ударил обидчика кулаком в лицо, а когда тот упал, принялся избивать его деревянными табуретами, нанеся не мене 13-14 ударов по голове и не менее 14 ударов по шее, туловищу и рукам.

От полученных травм мужчина через несколько часов скончался в местной больнице, а подсудимый остался в комнате дожидаться полицейских, которые его и задержали.

Свою вину мужчина признал и в преступлении раскаялся. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.