В Вязниках работница бара обвиняется в присвоении денег клиента

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 50-летняя местная жительница.

По версии следствия, женщина работает в одном из местных баров. Один из посетителей перевел ей на счет деньги и попросил снять наличные, чтобы затем передать ему. Эту просьбу работница общепита выполнила. Однако клиент оказался пьян и через некоторое время ушел, а дама просто оставила 8000 рублей себе, не вернув их клиенту.

Сама женщина вину признала. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.