Александр Авдеев обещал помочь военному хирургу, который не может добиться мобилизации

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Губернатор Владимирской области молниеносно отреагировал на пост Маргариты Симоньян в телеграм-канале о военном хирурге из Владимирской области, который все никак не попадет на СВО.

"Прочитал у Маргариты Симоньян о хирурге из города Александрова, работающего в Москве, которому, по её словам, дважды в военкомате отказали в возможности отправиться на передовую, чтобы помогать раненым. Каждый человек, который сейчас хочет и может принести пользу Родине и её защитникам, имеет полное право участвовать в специальной военной операции. Военные хирурги с опытом очень востребованы. Ищем контакты героя этой истории. Обязательно разберёмся. Поддержим и поможем", написал глава региона.

Напомним, что поздно вечером 11 октября главный редактор издания RT Маргарита Симоньян написала сообщение об Александре Хоруженко, стремящемся принять участие в СВО. Уже на следующее утро пост разлетелся по СМИ и социальным сетям.