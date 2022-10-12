Владимирский областной суд вернул за решетку крупного «теневого» банкира

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, 27 июля текущего года Петушинский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного за экономические преступления Ивана Мязина — человека, которого негласно называют одним из крупнейших «теневых банкиров» страны последних десятилетий.

Приговором Подольского суда он был признан виновным в совершении рядом преступлений, в результате которых одному из банков России был причинен ущерб на сумму более 3 миллиардов рублей.

Мязин был признан виновным и приговорен к 8 годам колонии общего режима. Петушинский районный суд, рассмотревший ходатайство адвоката по месту нахождения исправительного учреждения, удовлетворил его, но заместитель прокурора Петушинского района обратился с апелляцией, потребовав отменить это постановление.

Надзорное ведомство уточнило, что ущерб от совершенных преступлений не возмещен, а отбытая часть наказания исправлению осужденного не способствовала.

В результате 12 октября Владимирский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора, признав ее обоснованной.