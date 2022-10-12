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Общество12 октября 2022 9:20

Военного хирурга из Владимирской области не мобилизовали для участия в СВО

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Военного хирурга из Владимирской области не берут на СВО, об этом у себя в телеграм-канале написала известный российский журналист Маргарита Симоньян.

"Александру Хоруженко 39 лет, он окончил Томский военно-медицинский институт, служил и был уволен в запас в звании капитана в 2010 году. Сейчас Александр — торакальный хирург в одной из московских больниц. В военном билете Хоруженко — категория А, и руководство больницы, в которой врач трудится, в курсе его желания добровольно поехать в зону СВО. Он несколько раз обращался в военкомат — специально ездил в город Александров Владимирской области, где прописан, прошел две медкомиссии — городскую и областную. Александр считает, что раненых кто-то должен спасать, хирурги работают на износ и он больше пользы принесет на фронте", написала Маргарита Симоньян и добавила, что врач уже дважды получил отказ.