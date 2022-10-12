Во Владимире дети мобилизованных будут питаться в школах бесплатно

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 октября состоялось внеочередное заседание горсовета. Там было принято решение о бесплатном питании школьников из семьи мобилизованных.

- За счет федерального бюджета у учеников начальной школы сейчас бесплатные завтраки, но некоторые остаются в продленке, и теперь обед для них тоже станет бесплатным. А детям с 5 по 11 классы, которые не имеют льгот, которые прописаны в решении Совета народных депутатов, также предоставлять им завтраки или обеды в зависимости от смены, в которую учится ребенок. У нас есть также меры соцподдержки по решению комиссии школы — если совсем сложная жизненная ситуация, также бесплатно кормим детей обратившихся граждан, - сообщила Елена Малик, заместитель главы администрации города.

Депутаты единогласно поддержали данное предложение. К слову, в Центр помощи семьям мобилизованных поступали также обращения об отмене оплаты за детский сад, однако об этом на горсовете не говорили.