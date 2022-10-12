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Общество12 октября 2022 9:15

В Коврове подростку выплатят компенсацию за неправильно удаленный зуб

Родители мальчика обратились с иском к стоматологической клинике
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд не удовлетворил иск в пользу несовершеннолетнего сына жительницы Коврова о взыскании убытков, морального вреда, штрафа и судебных расходов с компании ООО «Дентал-сервис».

Суд установил, что женщина заключила со стоматологами договор на удаление сверхкомплектного, а проще говоря, лишнего зуба ее сыну. Сама она утверждала, что из-за врачебной ошибки доктор удалил нормальный зуб вместо лишнего.

Ковровский городской суд пришел к выводу, что факт оказания услуги с недостатками не доказан, и клиника выполнила процедуру в соответствии с планом лечения.

Однако Ковровский городской прокурор не согласился с таким решением и подал апелляцию, которую рассмотрел Владимирский областной суд.

Вторая инстанция иск удовлетворила полностью, так что теперь с клиники взыскали компенсацию морального вреда.