В Струнино пожарный и сосед спасли из полной дыма квартиры женщину и ребенка

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.05 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в городе Струнино Александровского района. По словам звонивших, в доме №18 по улице Квартал Дубки горела квартира.

На место ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Прибывшим подразделениям соседи рассказали, что в горящей квартире на третьем этаже могут находиться женщина и маленькая девочка. Тут на помощь сотрудникам МЧС подоспел сосед пострадавших Александр Алексеев, который сам до выхода на пенсию работал пожарным.

Вместе с начальником караула пожарно-спасательной части №29 Валерием Чугуновым они вскрыли безнорезом дверь квартиры, откуда вынесли пострадавших — Валерий выносил женщину, а Александр ее дочку. Обеих с отравлением угарным газом госпитализировали.

В ходе тушения пожарные спасли еще троих человек с верхних этажей — их вывели при помощи спасательных устройств. Также 15 жильцов были эвакуированы и выбрались из дома самостоятельно.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров, сгорели постельные принадлежности. По сведениям дознавателей МЧС, причиной могла стать неосторожность женщины при курении в постели.