Исполняющим обязанности прокурора Владимирской области стал Андрей Жугин

Андрей Жугин. Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 21 октября текущего года с 10.00 до 12.00 в прокуратуре города Коврова состоится личный прием руководителя областного надзорного ведомства.

Примечательно, что принимать ковровчан станет не Владислав Малкин, официальный уход которого пока официально не подтвердили, а исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин, который до настоящего времени являлся первым заместителем областного прокурора. На этот пост он был назначен 28 декабря 2021 года, а ранее являлся прокурором города Севастополя.

Желающие попасть на прием должны предварительно записаться по телефону 8(49232) 2-36-79. Адрес Ковровской городской прокуратуры: город Ковров, улица Урицкого, дом 23.