Суздалю выделили 40 миллионов рублей на закупку туристических шаттлов

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Суздальскому району выделена дотация из средств федерального гранта в размере 40 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие туризма. А именно – на покупку четырёх автобусов (два – на более чем 50 мест и по одному – вместимостью 20+ и 30+ пассажиров). Использовать их планируется для осуществления регулярных трансферов туристов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и обратно.

Тема организации маршрутов туристических шаттлов от крупных туристических узлов до непосредственно мест отдыха и размещения обсуждалась на состоявшемся во Владимирской области совещании под председательством помощника Президента РФ Игоря Левитина в августе этого года. В рамках подготовки к 1000-летию Суздаля власти хотят сделать город более удобным для туристов, приезжающих в город не на автомобиле, а на автобусе.