В Юрьев-Польском районе у мужчины похитили деньги с банковского счета

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Юрьев-Польского района обратился 57-летний мужчина, который рассказал о пропаже с его банковского счета 4000 рублей.

Оперативники установили, что к краже может быть причастна его 32-летняя ранее судимая знакомая.

По версии следствия, женщина была в гостях у местного жителя, и незаметно взяла его банковскую карту, которой затем несколько раз расплачивалась в магазинах за покупки.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.