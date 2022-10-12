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Происшествия12 октября 2022 7:21

В Юрьев-Польском районе у мужчины похитили деньги с банковского счета

В преступлении заподозрили его молодую знакомую
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Юрьев-Польского района обратился 57-летний мужчина, который рассказал о пропаже с его банковского счета 4000 рублей.

Оперативники установили, что к краже может быть причастна его 32-летняя ранее судимая знакомая.

По версии следствия, женщина была в гостях у местного жителя, и незаметно взяла его банковскую карту, которой затем несколько раз расплачивалась в магазинах за покупки.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.